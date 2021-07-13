Франция оштрафовала Google

На 500 миллионов евро оштрафовала французская антимонопольная служба технологический гигант Google за нарушение авторских прав в сервисе Google News. Американская компания не смогла договориться с французскими издателями новостей о размерах компенсации за использование контента. Тем самым она не уложилась в сроки, установленные антимонопольным органом (Google должен был провести переговоры по просьбе любого издателя за максимум три месяца).

Сейчас в течение двух месяцев компания должна будет представить план действий для решения этого вопроса, в противном случае ей будут начисляться штрафы до 900 тысяч евро в день.