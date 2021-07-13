Мародёрство и погромы в ЮАР

В крупных городах ЮАР полиция пытается всеми силами остановить мародёрство и грабежи. На этих кадрах — разграбление торгового центра под Йоханнесбургом.

Подобное не прекращается во многих районах страны уже несколько дней.

Формально манифестанты выступают против заключения в тюрьму экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы. Однако в городах политика послужила лишь предлогом к беспорядкам, которые вызваны общей тяжёлой ситуацией в экономике страны.