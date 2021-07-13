"Ла Скала" в Милане, но на выезде: знаменитый театр начинает серию представлений в разных уголках города. Оркестр, хор и балетная труппа выступят на небольших концертных площадках — чтобы привлечь тех, кто не может себе позволить билет или опасается посещать большие театры.

Доминик Мейер, директор "Ла Скала ":

"Эта идея возникла у нас вместе с друзьями из "Ла Скалы". Мы подумали что было бы здорово после пандемии и всего этого вновь встретиться с публикой — не только в центре, но и в пригородах".

"Ла Скала" открылась вновь после полугодового простоя ещё 10-го мая, но прежней посещаемости пока нет, даже если не учитывать коронавирусные ограничения. "Городской тур" в театре называют свидетельством восстановления.