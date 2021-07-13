Крупнейший в мире производитель вакцин взялся за "Спутник V"

Крупнейший мировой производитель вакцин будет выпускать до 300 млн доз "Спутника V" в год. Полномасштабный выпуск будет развёрнут уже в сентябре на мощностях Института сыворотки крови. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Там планируют, что продукцию будут не только применять в самой Индии, но и отправлять на экспорт в другие государства.

Индийский Институт сыворотки крови участвовал в разработке вакцины "Оксфорд-АстраЗенека", сегодня известной как "Ковишилд".

Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ:

"Это партнёрство выводит на новый уровень превосходные показатели применения "Спутника" во всём мире. Это очень важное проявление доверия. Крупномасштабное производство "Спутника" — ключевой элемент нашей совместной борьбы с ковидом".

Индия уже с мая этого года является крупным хабом по производству "Спутника": РФПИ заключил соглашения с несколькими компаниями.

"Спутник V" одобрен более чем в 60 странах мира, хотя не все из них начали фактически применять вакцину. В 9 странах за пределами России развернуто производство этого препарата.

На этом фоне в руководстве российского Фонда выразили надежду, что в сентябре-октябре "Спутник V" может быть зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения. Пока ни ВОЗ, ни европейский регулятор российскую вакцину не признают.