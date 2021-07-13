Вернулся из России спустя два века

Наполеоновский генерал вернулся во Францию из России спустя 200 лет.

Граф Шарль-Этьен Гюден был однокашником Наполеона и участвовал во многих кампаниях революционных и наполеоновских войн. В 1812-м он командовал пехотной дивизией. В битве под Смоленском ему ядром оторвало ногу, и генерал скончался несколько дней спустя. Сердце Гюдена ещё тогда привезли во Францию. Его имя выбито в числе прочих на Триумфальной арке.

Пьер Малиновский, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив:

"В некотором роде это можно считать одним из свидетельств примирения между Францией и Россией. Гюден в 1812 году был врагом России, пришёл сюда как завоеватель. Но сегодня Россия отдаёт своему врагу почести и возвращает Франции его останки".

Захоронение обнаружили и опознали в 2019 году. По сообщениям французских СМИ, на май 2021-го планировали пышную церемонию возвращения, приуроченную к 200-летию со дня смерти императора французов, причём не исключали присутствия президентов обеих стран. Однако в итоге обошлись без помпы: как по санитарным соображениям, так из-за того, что отношения между Москвой и Парижем за последние месяцы заметно ухудшились.