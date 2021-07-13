Франция: очередь на вакцинацию

20 тысяч заявок в минуту. Французы ринулись записываться на вакцинацию. Стимулом послужило заявиление президента об ужесточении актиковидных мер.

Ещё в понедельник, во время телеобращения Эммануэля Макрона к соотечественникам и в течение нескольких часов после мобильное приложение медуслуг Doctolib зарегистрировало почти миллион человек в очередь на прививку от COVID-19.

Абсолютный рекорд с начала кампании по иммунизации населения Франции и успех, по словам министра здравоохранения. Причём, на долю граждан в возрасте до 35 лет пришлось 65% заявок.

"Сотни тысяч из вас записались на вакцинацию сегодня вечером! Хорошо, что у нас есть вакцины, повсюду работают прививочные центры и десятки тысяч медицинских работников ждут вас", - написал Оливье Веран в своём микроблоге.

"Я не против прививок. Не нравится сам принцип обязательной вакцинации. Каждый имеет право делать то, что он хочет. Но лично я ничего против вакцины не имею", - говорит женщина.

"Я привилась, потому что знала, что это произойдет. И я сделала это не из опасений о своём здоровье, а просто для того, чтобы иметь возможность путешествовать и вообще не испытвать каких-то сложностей", - поясняет еще одна наша собеседница.

Макрон объявил об обязательной вакцинации сотрудников больниц, домов престарелых, учреждений, работающих с уязвимыми категориями граждан, под угрозой санкций вплодь до увольнения.

Кроме того, к августу для всех станет обязательным "санитарный пропуск" с информацией о прививках и результатом ПЦР-теста для допуска на культмероприятия, в рестораны, торговые центры, для поездок на дальние расстояния.

Власти республики надеются остановить распространение вируса, особенно его нового штамма - "Дельты".

Число пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии во Франции в понедельник чуть выросло и приблизилось к отметке в тысячу человек - в шесть раз меньше, чем на пике третьей волны в апреле.