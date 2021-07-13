Тыграй: новое наступление повстанцев

Повстанцы в эфиопском регионе Тыграй начали новое наступление на позиции правительственных сил. В Народном фронте освобождения Тыграя заявляют, что взяли под контроль ещё два крупных города в этом районе.

Независимого подтверждения этой информации получить невозможно, поскольку наблюдателей и журналистов в регион по-прежнему не допускают. В вооружённых силах Эфиопии также не комментируют происходящее. 29 июня власти страны объявили об одностороннем прекращении огня в Тыграе в гуманитарных целях, до конца сельскохозяйственного сезона; но повстанцы — которые к тому времени контролировали значительную часть региона — к перемирию так и не присоединились.

На этом фоне в Мэкэле, столицу Тыграя, прибыла колонна из 50 грузовиков, которые везут 900 тон припасов от Всемирной продовольственной программы. Совет ООН по правам человека во вторник принял резолюцию, призывающую покончить с нарушением прав и свобод в Тыграе. Ситуацию в штате ООН называет катастрофической: крупнейшим голодом в мире за последние десятилетия, влияние которого так или иначе ощущают 400 тысяч человек