"Защитить самых уязвимых": интервью с президентом Эстонии

Воздействия кризиса COVID-19 на наиболее уязвимые слои населения и выработка дорожной карты для более комплексного восстановления - в центре внимания участников Политического форума по устойчивому развитию, проходящему под эгидой ООН. Впервые это ежегодное мероприятие проходит в режиме видео-конференции.

Тема сегодняшнего онлайн-мероприятия - "Справедливость в эпоху COVID-19: повышение ответственности за здоровье и права наиболее уязвимых - женщин, детей и подростков". А пока мировые лидеры готовились обсудить уроки, извлеченные из пандемии, мы поговорили с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, недавно назначенной Генеральным секретарем ООН всемирным защитником интересов женщин и детей.

Анелиз Боржес, Euronews:

- Пандемия нанесла серьезный ущерб повсюду : этот кризис остановил или обратил вспять годы, если не десятилетия развития. Каковы должны быть сегодня приоритеты для мировых правительств?

Керсти Кальюлайд, президент Эстонии:

- Очевидно, что от пандемии больше всего страдают самые слабые, хотя и всех нас она затронула. Так, и в большинстве развитых стран именно женщины потеряли свои позиции в обществе. Дети и в развитых странах нуждаются сейчас в некоторой помощи - например, в организации школьного питания, мы потеряли доступ к схемам такого типа, поскольку мы изо всех сил пытались предоставить альтернативные схемы поддержки. Так что, представьте себе, в какой ужасной опасной ситуации оказались все те женщины и дети, которые ещё до пандемии испытывали трудности. Они словно постепенно откатываются назад, как и все мы, но разница в том, что для них это может стать вопросом жизни и смерти.

Политический форум высокого уровня - основная платформа ООН для последующей деятельности и обозначения направлений в области устойчивого развития до 2030 года.