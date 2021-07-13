"Петровы в гриппе" покоряют Канны

На Каннском кинофестивале показали "Петровых в гриппе" - картину Кирилла Серебренникова, снятую по роману екатеринбуржца Алексея Сальникова. Картина включена в основной конкурс, и этот просмотр в зале "Люмьер" стал одним из самых посещаемых. Съемочная группа "Петровых в гриппе" появилась на красной дорожке со значками с портретом Серебренникова. Такие же значки выделялись и на лацканах Тьерии Фремо и Пьера Лескюра, руководителей фестиваля.

Сам Серебренников приветствовал участников кинослета по видеосвязи, он не может выезжать за рубеж из-за условного срока, к которому был приговорен по делу о хищении средств - решение, которое многие в России и за рубежом считают политически мотивированным.

"Петровы в гриппе" - история эпидемии в рамках отдельно взятой семьи, в контексте пандемии она получает особое звучание. Болезнь погружает людей в фантасмагорическую реальность, где тесно переплетаются трагическое, комическое и абсурдное.

Работы Серебренникова не в первый раз участвуют в Каннском фестиваля, там уже показывали его фильмы "Лето" и "Ученик".

Стало известно, что права на прокат "Петровых в гриппе" приобрели полтора десятка стран. Этот фильм вошел в тройку привезенных в этом году в Канны российских картин. На фестивале также посмотрели "Дело" Алексея Германа-младшего и дебютную картину ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко "Разжимая кулаки".