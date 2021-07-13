Нарисованный лес очищает воздух

Нарисовать деревья, которые дышат и помогают дышать людям. В Будапеште на стенах домов появились необычные экологически чистые граффити, которые поглощают смог.

Они нарисованы специальной - фотокаталитической - краской. В ее составе уникальные пигменты. Под воздействием солнечного света они активизируются и поглощают вредные вещества в воздухе, превращая их в безобидные нитраты.

Барнабас Янковиц, директор Neopaint Works:

Площадь этой работы - 500 квадратных метров. Как очиститель воздуха она заменяет 500 деревьев. Вещество, которое в основе краски, циркулирует в воздухе, фильтрует его.

Природные пейзажи огромных размеров - творения венгерских стрит-арт художников в рамках проекта "Городской лес".

Он призван привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха и нехватке зелёных насаждений в городах.