ЮАР: Власти зовут на помощь армию

Власти ЮАР призывают военных оказать помощь полиции: стражи порядка не справляются с манифестантами, протестующими против заключения в тюрьму экс-президента Джейкоба Зумы.

Центр Йоханнесбурга объявлен запретной зоной. Власти города призывают жителей не ходить туда: всё равно на дорогах манифестанты соорудили баррикады.

Вызванные арестом Зумы погромы и беспорядки не прекращаются в крупных городах уже несколько дней. Погибли по меньшей мере 7 человек — большинство из них охранники магазинов.

Сирил Рамапоза, президент ЮАР:

"Все южноафриканцы обеспокоены тем, что некоторые из актов насилия вызваны этнической мобилизацией. Подобное должны всеми силами осудить все южноафриканцы. Наше общество должно выступать решительно против расизма и племенной розни".

Джейкоба Зуму приговорили к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к правосудию: 79-летний политик уклонялся от дачи показаний по делу о коррупции.

Однако беспорядки в крупных городах вызваны, по мнению аналитиков, в первую очередь тяжёлой экономической ситуаций после коронакризиса; политические события послужили лишь предлогом для погромов и мародёрства.