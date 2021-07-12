3D-кот в Токио живёт

Гигантский 3D-кот стал новой достопримечательностью токийского района Синдзюку. Неко "живёт" на огромном рекламном билборде — изогнутом экране, который и создаёт такой впечатляющий эффект. Собственно, демонстрация технологии изогнутых экранов и есть смысл жизни кота, который спит, потягивается и мяукает на весь район в перерывах между рекламными роликами.

Подобные изогнутые 3D-билборды впечатляющего размера уже есть на улицах китайских и южнокорейских городов. Но японцы первыми догадались засунуть туда котика.