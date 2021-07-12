Миллиардер осуществил свою детскую мечту

Британский миллиардер Ричард Брэнсон совершл суборбитальный полет на космолете Unity-22 ("Юнити-22") основанной им компании Virgin Galactic ("Верджин галактик"). Для освещения мероприятия в Нью-Мексико приехали сотрудники ведущих американских телеканалов, а прямую трансляцию на сайте компании комментировал в том числе известный ведущий авторского телешоу Стивен Колберт. После приземления миллиардер провел небольшое мероприятие прямо на взлетно-посадочной полосе. Он сначала с трудом подбирал слова, чтобы описать свои впечатления, и назвав увиденное им чем-то нереальным и волшебным.
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