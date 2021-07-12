Спасение от огня на крыше тюрьмы

Полтора десятка заключённых одной из австралийских тюрем сумели выбраться на крышу своего заведения сквозь все решётки и колючую проволоку: они спасались от пожара. Полицейским, чтобы добраться до осуждённых, пришлось потратить немало сил. Но те решили не оказывать сопротивления. Некоторые местные СМИ сообщили, что пожар был лишь отвлекающим манёвром, чтобы обеспечить побег; следствие сейчас выясняет детали произошедшего.