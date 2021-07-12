Портики Болоньи могут стать Наследием ЮНЕСКО

В Китае в конце этой недели после годичного перерыва впервые состоится сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Среди кандидатов на это звание в новом году — портики Болоньи: крытые галереи, которые в городе строят с XI века, а у же в XIII-м они стали обязательным элементом городского пейзажа. Сейчас в Болонье их более 60 км.

Елена Бонези, историк, экскурсовод:

"Портики строились для прогулок публики, хотя формально они были в частной собственности. Каждый частный дом по закону обязан был иметь портики, при этом сама пешеходная зона собственнику здания не принадлежала. Но в то же время владелец был обязан убирать её и следить за состоянием портика. И это до сих пор остаётся так".

Наследием ЮНЕСКО могут стать 12 самых известных и старинных портиков в историческом центре города. Болонья ждёт рассмотрения своей кандидатуры с 2006 года.

Елена Бонези, историк, экскурсовод:

"Несомненно, это любимые места жителей Болоньи. Куда бы они не поехали, они скучают в первую очередь именно по своим портикам".