Футбол в гостях у президента

Заветный трофей европейского первенства по футболу в руках наставника сборной Италии Роберто Манчини и её капитана Джорджо Кьеллини.

Под восторженные крики встречающих новоиспечённые чемпионы проследовали из автобуса в Квиринальский дворец. В своей официальной резиденции в Риме их ждал президент страны, который лично присутствовал на финальном матче с англичанами. Серджо Маттарелла получил в подарок футболку с номером 10 и автографами игроков "Скуадра Адзурры".

Серджо Маттарелла, президент Италии: "Вы не просто пытались выиграть. Вы победили, показав великолепную игру, которая прославляет сам спорт. Вы в полной мере заслужили этот трофей, этот титул. Наши вам поздравления и пожелания удачи в будущем".

Удача им понадобится уже скоро. Через год Чемпионат мира, на котором итальянцы постараются развить свой успех.

Фотография на память, рядом с главой государства и триумфаторами евро Маттео Берритини, который также участвовал в церемонии. Это первый итальянский теннисист, дошедший до финала Уимблдона.