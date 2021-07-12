Канны: овации "Трём этажам"

Овациями приветствовали участники Каннского кинофестиваля итальянского режиссёра Нанни Моретти. Его фильм "Три этажа" — один из главных претендентов на награду. У Моретти уже есть одна "золотая пальмовая ветвь", её он получил в 2001-м за ленту "Комната сына".

Фильм рассказывает о жизни нескольких семей на трёх этажах одного дома. Он снят по книге израильского романиста Эшколя Нево. Но критики в один голос утверждают, что лента отражает реалии современного итальянского общества — а то и европейского в целом — и оказалась как нельзя более актуальной в постковидном мире, хотя "Три этажа" были сняты ещё до пандемии и почти два года лежали на полке. Моретти заявил, что специально берёг фильм для Каннского фестиваля, отказывая стриминговым платформам, предлагавшим за права на новинку большие деньги.