Кубинцы хотят новую власть

Куба выходит на улицы: в воскресенье в восьми крупных городах, в том числе и в столице, Гаване, прошли многотысячные акции протеста, которые наблюдатели уже назвали одним из крупнейших за десятилетия.

Участники выступали против экономической политики властей и темпов вакцинации, требуя отставки действующего режима и смены курса. Очевидцы сообщают о стягивании к месту демонстраций полиции, стычках и задержаниях.

"Долой диктатуру, долой идеи Кастро, долой коммунистических псов!", - скандировали люди.

Президент Мигель Диас-Канель заявил, что видит за этим подстрекательства США, он призвал коммунистов выходить на улицы и противостоять провокациям. Остров Свободы переживает тяжелейший экономический кризис с нехваткой продовольствия. лекарств и систематическими отключениями электричества.

Страна отказалась от использования зарубежных вакцин, 9 июля на Кубе утвердили собственную.