Вакцинация становится обязательной

Пандемия коронавируса не закончилась и чтобы вернуться к привычной жизни нужно проявлять социальную ответственность, в частности носить защитные маски в местах скопления людей. С такими словами премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к жителям страны, объявив, что планы по снятию санитарных ограничений с 19 июля остаются в силе благодаря быстрым темпам вакцинации населения.

"По нашим оценкам, если отложить четвертый этап смягчения коронавирусных мер, скажем, до сентября или позднее, то мы вернемся к нормальной жизни в холодное время года и таким образом вирус получит более значимое естественное преимущество, так как школы возобновят работу", — заявил Борис Джонсон.

Во Франции к населению обратился президент Эммануэль Макрон. Он объявил о введении с 15 сентября обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников. Законопроект будет направлен в парламент на утверждение.

По указанию Макрона, расширяется применение санитарного пропуска с информацией о прививке и тестах на инфекцию. С 21 июля на мероприятия с участием более 50 человек можно будет попасть только по этому документу. С начала августа без него не будут пускать в рестораны, бары и торговые центры , а также в поезда и самолеты, следующих по дальним маршрутам.

Об обязательной вакцинации медиков и работников домов престарелых объявил и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, который выразил уверенность, что данные меры должны помешать распространению вируса.

"Становится обязательной немедленная вакцинация работников домов престарелых, а это наиболее уязвимая категория. Те, кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа. С 1 сентября обязательная вакцинация будет распространяться и на медицинских работников государственного и частного секторов", — заявил Кириакос Мицотакис.

Глава греческого правительства призвал все политические партии поддержать это решение. Он также информировал, что с пятницы и до конца лета все закрытые помещения, ночные клубы и бары, кинотеатры и театры будут работать исключительно для вакцинированных. Количество возможных посетителей будет устанавливаться заранее.