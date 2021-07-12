На прогулку босиком

Снимайте обувь и проходите. Вас ждёт массаж стоп. В парке "Лосиный остров" в Подмосковье открыли тропу для прогулок босиком.

По словам организаторов, эффект от такого "оздоровительного похода" в сосновом лесу, как от массажа, иглоукалывания и даже ароматерапии вместе взятых.

Преодолеть три с половиной километра пути не так-то просто. На нём есть препятствия.

Евгений Шевцов, гид парка "Лосиный остров": "Здесь самые разные покрытия, то есть можно встретить все виды, которые мы видим в обычной жизни - это камень, щебень, шишки, опилки, древесная щепа, кора, а также морская галька".

43 секции с разной поверхностью - твёрдые, мягкие, холодные и согревающие. Они чередуются с тем, чтобы ходоки испытали ощущения как от контрастного душа.

"В обычной жизни ходишь в удобной обуви, это совсем не то. То есть тут новые ощущения", - говорит посетительница.

"Вступить и пойти было больно. Особенно по гранитной крошке. Просто кошмар, очень больно, некомфортно. А когда походишь, ножки расслабляются, ты привыкаешь и получаешь удовольствие, просто чудо", - делится впечатлениями ещё одна женщина.

Рефлексологи говорят, что на стопе человека есть тысячи нервных окончаний. Их стимулирование оказывает оздоровительный эффект. Ходьба босиком, по словам врачей, укрепляет организм, улучшает кровообращение, настроение, даже аппетит.

Александр Миляев, массажист, клиника реабилитации в Хамовниках:

"Мы уже забыли, что такое ходить босиком, мы все время в тапках, обуви. Ортопеды перегружены. Потому что плоскостопие продольное, поперечное - это бич. Идёт перекос таза, нагрузка на коленные суставы. Всё это передаётся на шейный отдел позвоночника. Врачи прекрасно знают: ходьба - это великолепно!"

Желающих отправиться в полуторачасовое путешествие хоть отбавляй. Каждый день прогулку по "босоногой тропе", как её прозвали, совершают около 500 посетителей парка.