Ричард Брэнсон слетал в космос

Миллиардер Ричард Брэнсон и его экипаж успешно совершили космический полёт на ракетоплане "Юнити-22" — это первая космическая миссия компании Virgin Galactic с людьми на борту. Вместе с Брэнсоном на борту находились пять человек, все — сотрудники компании.

Полёт был суборбитальным: носитель "Ив" поднял поднял ракетоплан на высоту около 15 км, после чего космолёт отделился. На 92-км высоте экипаж испытал несколько минут невесомости, после чего "Юнити" успешно вернулся и совершил посадку рядом с местом старта.

Брэнсон на несколько дней опередил своего конкурента Джеффа Безоса, основателя Amazon. Его космическая компания Blue Origin избрала классический путь — ракета и корабль, но полёты тоже суборбитальные.

Обе компании стремятся заниматься космическим туризмом, при этом вместе с Безосом полетит первый путешественник: имя не называется; известно, что билет обошёлся в 28 млн долларов.