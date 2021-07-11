26-я годовщина трагедии в Сребренице

В субботу в Сребренице прошли последние приготовления к похоронам еще одной группы жертв самой массовой резни в Европе после окончания Второй мировой войны. Гробы с останками 19 боснийцев-мусульман, найденными в массовых захоронениях и недавно идентифицированными по тестам ДНК, были доставлены на мемориальное кладбище в Сребренице. Они будут похоронены сегодня, в 26-ю годовщину трагедии.

Рахима Халилович, тетя одного из погибших: "Когда Сребреница пала, мой племянник пытался бежать через лес вместе со своим братом и моим мужем. Они так и не вернулись. Мы похоронили моего мужа. Завтра мы похороним племянника Эснафа, а его брата Альмира мы до сих пор не нашли".

Девла Айсич с тяжестью на душе проходит по бывшему комплексу ООН, где она подверглась неоднократному сексуальному насилию в июле 95-го. Тогда ей был 21 год и она была беременна. А ее жениха, как и тысячи других мужчин и мальчиков, казнили.

Девла Айсич, жертва сексуального насилия: "Я заперла все это в себе на 26 лет и страдала молча. Мне некому было довериться, не с кем было поделиться своей болью. Мне тяжело ходить по Поточари (бывшему голландскому комплексу ООН), сложно, но я должна была выговориться. Я больше не могу это терпеть".

К настоящему времени из массовых захоронений эксгумированы останки более 6600 жертв резни. Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН в высшей инстанции признали убийства в Сребренице геноцидом.