Досрочные выборы в Молдавии

В Молдавии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы. Ещё в апреле президент республики Майя Санду добилась отставки главы правительства, заблокировала назначение нового кабинета министров и подписала указ о роспуске законодательного собрания, в котором большинство мест принадлежало её оппонентам.

В выборах принимают участие более 20 партий и объединений. Основная борьба должна развернуться между блоками сторонников Санду и сторонников экс-президента страны Игоря Додона. Майя Санду заявляет о прозападном курсе на вхождение Молдавии в европейские организации. Игоря Додона называют пророссийским политиком.

При этом оба деятеля уже заявили, что опасаются фальсификаций и подтасовок.

Результаты выборов должны быть объявлены до полуночи, в течение пары часов после закрытия участков. Официально утвердить из должен Конституционный суд.