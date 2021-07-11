Евро-2020: Англия и Италия в предвкушении победы

60 тысяч счаcтливчиков - обладателей билетов на "Уэмбли" - и миллионы телезрителей в предвкушении большой игры.

Дома и стены помогают, уверены болельщики сборной Англии по футболу, которая нацелена на первую в истории победу на европейском первенстве.

Удачи "трём львам" пожелали сама королева Елизавета II, британский премьер Борис Джонсон и даже голливудская звезда Том Круз.

Люк Ханрахан, корреспондент Euronews: "На год позже запланированного, Лондон принимает у себя финал Евро. Это будет битва супертяжеловесов. Роберто Манчини со сборной Италии рассчитывают получить первый титул чемпиона Европы после успеха 68 года. А английская команда попытается одержать победу во втором крупном турнире в истории своей страны. Англичане ни разу не побеждали итальянцев на турнирах высокого уровня, проигрывали в 1980, 2012 и 14 годах".

Для тех, кто опирается на цифры, шансы "Скуадра адзурры" на победу выглядят чуть предпочтительнее. Их аргумент - статистика личных встреч с англичанами и беспроигрышная серия из 33 матчей.

"Если королева Елизавета стоит за системой видео помощи арбитрам, победить будет очень трудно! Но, без шуток, Италия сильнее. Она демонстрировала это на протяжении всего Евро. Она доказала, что способна биться. Я уверен, что мы легко победим", - говорит болельщик итальянской команды.

Англия или Италия? Кто станет чемпионом Европы по футболу? Ответ - через несколько часов. Матч начнется в 21.00 по местному времени.