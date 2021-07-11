Чемпионат Европы по футболу: предфинальный мандраж

Атмосфера праздника и напряжения царит на улицах Лондона. Скоро на стадионе "Уэмбли" Италия и Англия разыграют титул чемпиона Европы по футболу.

На счету английской сборной только одна победа на крупном турнире - на мировом первенстве в далёком 1966 году.

"Я родился в 70-м и пропустил эту победу. Всю жизнь я слышал о ней хотел, чтобы сборная добилась успеха и что-то выиграла, наконец. Вот, и настал этот день. Я так взволнован", - говорит мужчина.

У итальянцев коллекция наград весомее. Италия - четырёхкратный победитель мирового первенства и уже становилась чемпионом Европы 53 года назад.

_"Я приехал из Неаполя, что поддержать нашу сборную, которая сыграла просто фантастически на Евро. Это настоящая команда. И это настоящее безумие, эмоции бьют через край!" _- делится впечатлениями болельщик.

Обладатель кубка Анри Делоне и титула чемпиона Европы по футболу 2020 станет известен по результатам матча, который начнётся в 22.00 по Москве.