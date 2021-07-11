Решительная победа "Процветания" в Эфиопии

Правящая в Эфиопии партия "Процветание" одержала решительную победу на выборах, которые состоялись в стране 21 июня. Об этом официально объявил Национальный избирательный совет. "Процветание" получило в парламенте 410 мест из 436. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, таким образом, остаётся на второй срок.

При этом из-за пандемии и сложной внутриполитической обстановки голосование откладывалось несколько раз. Изначально оно было намечено на август прошлого года. А в некоторых регионах выборы не состоялись до сих пор: в двух штатах они пройдут лишь в сентябре, а в штате Тыграй, который стал ареной вооружённого конфликта, дата голосования до сих пор не определена. Гуманитарная ситуация там вызывает большое беспокойство ООН.