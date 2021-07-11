Сборная Аргентины завоевала Кубок Америки

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, победив в финале команду Бразилии со счетом - 1:0, и завоевала таким образом свой первый титул за последние 28 лет. А для суперзвезды аргентинского футбола Лионеля Месси это первый крупный трофей в составе национальной сборной, который станет одним из главных украшений в коллекции его наград.

Решающий гол в матче, который прошел на легендарном стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро, был забит на 22-й минуте. Анхель ди Мария воспользовался длинным пасом Родриго де Пауля, ворвался в штрафную и точным ударом перебросил мяч через голкипера хозяев Эдерсона. Левый защитник бразильской сборной Ренан Лоди действовал нерасторопно и не сумел помешать 33-летнему аргентинскому форварду.

Игра Месси в финале была не такой впечатляющей, как в предыдущих матчах турнира, в которых он забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. Одним из первых аргентинского капитана с победой поздравил его бывший одноклубник по "Барселоне" и главная звезда бразильцев Неймар.

Победа над историческим соперником стала крайне ценным подарком для всей Аргентины - после финального свистка тысячи людей вышли отметить ее на улицы Буэнос-Айреса и других городов страны.