Болгария выбирает парламент

В Болгарии сегодня проходят досрочные парламентские выборы. В 7 часов утра по всей стране открылись около 13 тысяч избирательных участков. На 240 депутатских мандатов претендуют более 5 тысяч кандидатов, представляющих два десятка партий и коалиций.

Внеочередные выборы были назначены после того, как по итогам предыдущих, в апреле, раздробленный парламент не смог сформировать жизнеспособное коалиционное правительство.

Опросы общественного мнения показывают, что основная борьба развернется между партией ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова, и антиэлитной партией "Есть такой народ", возглавляемой популярным телеведущим Слави Трифоновым.

Третье место прочат Социалистической партии во главе с Корнелией Ниновой.

Эксперты отмечают, что у Борисова, даже в случае победы, мало шансов вернуться на премьерский пост на четвертый срок, так как большинство политических групп отвергли идею сотрудничества с бывшей правящей партией.

Предварительные результаты голосования станут известны в воскресенье вечером.