Демонтаж забора вокруг Конгресса США

В Вашингтоне демонтируют временные заграждения вокруг Конгресса США. Металлические заборы были установлены полгода назад после беспорядков, устроенных 6 января сторонниками бывшего президента Дональда Трампа. Органы правопорядка предупредили, что забор может быть установлен снова в случае возникновения такой необходимости

На этом фоне конгрессмен-демократ Бенни Томпсон, возглавляющий Комитет по внутренней безопасности в Палате представителей, выразил обеспокоенность в связи с угрозой, которую могут и дальше представлять экстремисты.

"Я надеюсь, что люди принимавшие решение о демонтаже ограждений, смогут убедить членов Конгресса и тех, кто работает в здании, что миновала любая опасность, связанная с нападением 6 января. Директор Федерального бюро расследований сообщил мне, что, согласно данным статистики, в этой стране наибольшую опасность представляют сторонники ультраправых движений. И я уверен, что это, наряду с январскими событиями, служит свидетельством того, что работа нашего комитета важна как никогда", — говорит Бенни Томпсон, который в феврале подал иск в окружный суд Вашингтона против Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани.

В скором времени Комитет по внутренней безопасности в Палате представителей проведет первое публичное слушание с участием полицейских, находившихся на месте событий, и сотрудников технических служб, принимавших участие в уборке после нападения.

Всего по делу о штурме Капитолия проходят около 500 человек.