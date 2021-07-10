Перестановки в правительстве Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес провел перестановки в своем коалиционном правительстве. Новый состав, в котором появилось больше женщин, приступит к работе в понедельник.

На должность министра транспорта назначена Ракель Санчес Хименес, портфель министра юстиции получила Илар Льоп. Исабель Родригес займет пост министра территориальной политики, а также возьмет на себя обязанности официального представителя правительства. Пилар Алегрия стала министром образования и профессиональной подготовки.

"После окончания самой тяжелой части пандемии главная задача будет заключаться в ускорении экономического восстановления и создании рабочих мест и, несомненно, в управлении возможностями, предоставленными европейскими фондами для модернизации и дальнейшего укрепления экономики, которые должны стать еще более экологичными, направленными на цифровое развитие, поддержку молодежи и расширение прав женщин", — заявил Педро Санчес.

Посол Испании во Франции Хосе Мануэль Альбарес будет новым главой МИД королевства. Вместо четырех нынешних заместителей главы правительства останется трое. Министры МВД и минобороны продолжат занимать свои посты.