Папа Римский возвращается

Католики всего мира ждут первого публичного появления папы Римского Франциска после перенесенной операции на кишечнике.

Как ожидается, в воскресенье понтифик собирается провести воскресную проповедь с десятого этажа больницы им. Агостино Джемелли, где проходит лечение.

Накануне стало известно, что глава римской католической церкви уже приступил к работе и уже сам провел мессу в присутствии тех, кто находится с ним в эти дни.

Папа Франциск поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

О госпитализации понтифика стало известно 4 июля. Плановая операция симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника) прошла в римской больнице имени Агостино Джемелли, врача-францисканца, в которой проходил лечение и его предшественник Иоанн Павел II.