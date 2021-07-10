"Историческое" соглашение G20: глобальный налог для транснациональных компаний

Министры финансов стран "Большой двадцатки" (G20) подписали соглашение о глобальном налоге на саммите организации в Венеции. Документ предусматривает установление минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в размере 15%.

Налоговая реформа должна помешать международным корпорациям переводить свои активы за рубеж для уклонения от уплаты налогов.

В своем совместном заявлении министры финансов стран "Большой двадцатки" (G20) назвали соглашение историческим, отметив, что обсуждение его условий длилось много лет.

Соглашение G20 - важное достижение, которое будет способствовать стабилизации международной налоговой системы в ближайшие годы. Оно гарантирует большее налоговое обеспечение и остановит "гонку уступок" среди стран в отношении корпоративных налогов»., министр экономики и финансов Италии, председатель G-20 министров финансов Даниэле Франко министр экономики и финансов Италии, председатель G20

Одновременно в Венеции прошла акция протеста, которая закончилась столкновениями с полицией.

Около 2000 активистов, экологов и социальных анархистов собрались, чтобы выразить протест против встречи "Большой двадцатки" (G20). Они считают неприемлемым тот факт, что небольшая группа людей решает судьбу миллиардов во всем мире.

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) 5 июня на встрече в Великобритании достигли договоренности о необходимости введения во всем мире минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%. Вторым элементом этой договоренности является изменение территориального принципа налогообложения - налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации, как это происходит сейчас. В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon.