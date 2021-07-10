Власти Гаити просят США ввести войска

Правительство Гаити обратилось с просьбой к Вашингтону и ООН направить войска для защиты своих инфраструктурных и энергетических объектов, портов и аэропортов после убийства президента Жовенеля Моиза. Власти рассчитывают, что США направят в страну около 500 военнослужащих. Однако Соединенные Штаты решили для начала изучить обстановку.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома: "В ответ на запрос правительства Гаити об оказании помощи в обеспечении безопасности и проведении расследований убийства мы в кратчайшие сроки направим должностных лиц высокого ранга из ФБР и Министерства внутренней безопасности в Порт-о-Пренс, чтобы оценить ситуацию и определить какую помощь мы сможем оказать".

Как сообщили представители полиции Гаити, в убийстве Жовенеля Моиза принимали участие 26 колумбийцев и двое гаитян из США. По словам колумбийских коллег, граждане, причастные к убийству президента Гаити, были завербованы четырьмя компаниями и отправились в карибскую страну двумя группами через Доминиканскую Республику. В ходе операции по поимке убийц Моиза в Гаити задержаны 15 колумбийцев, еще двое граждан страны убиты при задержании.

Правительство Гаити в среду ввело военное положение на 15 дней. В пятницу Сенат провозгласил своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики.