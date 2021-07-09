Мальта закрывается от непривитых, а во Франции открываются ночные клубы

Власти Мальты решили впускать в страну только полностью привитых от COVID-19 туристов. На такой шаг правительство пошло из-за растущего уровня заражений. По той же причине власти Каталонии решили на две недели закрыть ночные клубы.

Риск распространения инфекции особенно велик среди молодежи из-за активного образа жизни. Однако процент привитых среди них остается довольно низким.

Вариант дельта активно шагает по Европе, где одни страны ужесточают санитарные меры, а другие, наоборот, ослабляют.

К примеру, во Франции к всеобщей радости любителей ночной жизни после полуторагодового простоя клубы, в отличие от Каталонии, открываются. При входе нужно предъявить санитарный паспорт с информацией о вакцинации, отрицательном тесте на COVID-19 или перенесенном заболевании.

Это облегчение, поэтому мы особо не колебались после того, как президент и правительство объявили 21 июня об открытии ночных клубов. Мы были закрыты полтора года, и даже не смогли отпраздновать первую годовщину нашего заведения Мартан Мюнье совладелец клуба Sacré club в Париже

Недавно проведенное исследование в Великобритании показало, что болельщики, приезжающие в Лондон на матчи Евро-2020, спровоцировали новый всплеск заражений коронавирусом. С июня в стране наблюдается рост заражений в 4 раза.