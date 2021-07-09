Анна Нетребко на стадионе
Греческая национальная опера отмечает свое возвращение к живым выступлениям гала-концертом "Верди" с участием звезд мирового уровня.
В этом году мероприятие приурочено к 150-летней годовщине мировой премьеры "Аиды" (24 декабря 1871 года). Чтобы отметить эти два значимых события опера пригласила ведущую сопрано 21 века - Анну Нетребко.
Российская дива впервые выступит в Греции вместе с тремя другими оперными звездами на самой большой площадке под отрытым небом в Афинах - стадионе Панатинаикос, где прошли первые в современной истории Олимпийские игры.
На одной сцене с Нетребко выступят Анита Рачвелишвили, Юсиф Эйвазов и Димитрий Платаниас.
Оркестром Греческой национальной оперы будет управлять выдающийся французский дирижер Филипп Оген. Концерт All Star Verdi Gala состоится на стадионе Панатинаикос в субботу, 10 июля.