Олимпийский огонь прибыл в Токио. Лампаду приняла губернатор Токио Юрико Коике от посла эстафеты, участницы трех Паралимпиад Аки Тагути.

Токийский этап разделен на шесть этапов и завершится на главной олимпийской арене в день открытия Игр 23 июля. На этом мероприятии смогли присутствовать всего около сотни гостей. Эстафета почти везде пройдет в закрытом режиме без зрителей из-за всплеска заражений коронавирусом. На этой неделе показатели суточного прироста достигли максимума за два месяца. В Токио введен чрезвычайного положения. накануне власти Японии приняли решение не допускать фанатов и на трибуны соревнований .

В последние месяц жители Японии проводят манифестации с призывом отменить Олимпиаду либо перенести сроки ее проведения.