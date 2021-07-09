Набросок Леонардо да Винчи ушёл с молотка по рекордной цене

Крошечный рисунок за рекордную цену. Набросок "Голова медведя" Леонардо да Винчи продали на аукционе Christie's в Лондоне.

Это работа была выполнена итальянским мастером серебряной иглой на бумаге, как полагают искусствоведы, в первой половине 1480-х годов. Она подписана самим автором. Рисунок размером всего семь на семь сантиметров ушёл с молотка за почти 12 миллионов 200 тысяч долларов.

Предыдущий рекорд принадлежит произведению да Винчи "Лошадь и всадник", который на торгах Christie's в 2001 году приобрели за 11 миллионов 482 тысячи американских долларов.