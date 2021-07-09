В японском Атами сошёл оползень

20 человек числятся пропавшими без вести в японском Атами (префектура Сидзуока), где оползень причинил большие разрушения. Селевые потоки смели здания и погребли под собой отдельные строения. Более 2 800 домов остались без электричества.

По данным метеорологов, за двое суток до происшествия в Атами выпало 313 мм осадков, тогда как стандартная июльская норма составляет 242,5 мм.

Атами - приморский курортный город километрах в 100 к юго-западу от Токио. Он известен своими горячими источниками и буддийским храмом.

Самый высокий замок из песка

Самый высокий замок из песка высотой 21 метр построили в Дании, в городе Блокхус. Чтобы конструкция не рассыпалась, для её скрепления использовались также клей и глина. А песка на весь замок ушло около 5000 тонн. Возводили его 30 скульпторов.

На сегодняшний день этот замок официально считается самым высоким сооружением из песка, его откроют для бесплатного посещения в декабре 2021 года для всех желающих.

Спасение дынноголовых китов в Китае

Около 10 часов в восточно-китайской провинции Чжэцзян спасали дынноголовых китов. Девять гигантских млекопитающих были выброшены на берег. Их спасли и доставили в безопасные места.

Для китов вырыли ямы и залили их водой. Чтобы защитить млекопитающих, также использовали влажные полотенца, возвели навесы от солнца.

Двух китов отправили в Океанариум Тайчжоу, еще двух - в близлежащий парк Байша-Бей, а остальные пять были доставлены в местную компанию по разведению морепродуктов.

Предполагается, что киты оказались на мели, так как они не успели покинуть это место после отлива.

В Китае сейчас не сезон рыбной ловли, и киты подплыли слишком близко к берегу, так как не было шума от лодочных двигателей и источников пищи поблизости.