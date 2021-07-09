Лула да Силва возвращается

Луис Инасио Лула да Силва ещ`ё не объявил себя кандидатом в президенты Бразилии, но в эксклюзивном интервью Euronews он уже примеряет эту роль.

Беседуя с нашим корреспондентом Анелиз Боржес бывший глава государства говорил в основном об управлении коронавирусным кризисом в Бразилии, но не забыл расскзаать и о процессе, в результате которого ему пришлось отбывать заключение - первые признаки разгорающейся предвыборной дуэли уже налицо.

"Болсонару появился в результате лжи, из фарса, у нас ещё никогда не было столько фейковых новостей в кампании. Он не участвовал в дебатах. Он лгал, как дышал, лгал откровенно. Даже сегодня он лжёт четыре раза в день. А теперь представьте, сколько он ещё солжёт во время избирательного процесса. На деле, проголосовав за Болсонару, люди приняли решение, на мой взгляд, ошибочное. Но в этом вся суть демократии и риск избирательного процесса", - говорит Лула ла Силва.

Выборы в Бразилии назначены на октябрь 2022 года, но он уже лидирует в соцопросах и теперь объясняет, что, по его мнению, поставлено сегодня на карту в его стране:

"Сейчас в Бразилии идёт поляризация между фашизмом и демократией. Я представляю демократию, потому что я из Демократической партии, у меня на плечами целая история демократического управления, а Болсонару представляет фашизм. Вот что поставлено сегодня на карту".

В интервью Euronews Лула да Силва не обошёл вниманием и фактор своего возраста. Он привёл в пример Джо Байдена, избранного президентом США в возрасте 78 лет, заявив, что гаранирует: с пандемией он справился бы куда лучше , чем Жаир Болсонару.