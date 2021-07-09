Политизация футбола и Олимпиады: Евро-2020 и Пекин-2022

Большой спорт обычно пытаются отделять от политики. Но футбольный чемпионат Евро-2020 показал обратное: так, УЕФА запретил использование радужных цветов ЛГБТ-сообщества на стадионе в Мюнхене, чтобы не злить Венгрию. Игроки вставали на одно колено, чтобы осудить расизм и ксенофобию. Украину попросили удалить со своей формы карту с Крымом и лозунг «Героям слава”, чтобы не раздражать Россию. На этой неделе Европарламент проголосовал за бойкот официальными лицами зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года из-за того, что Китай обвиняют в нарушении прав человека.

«Неправда, что спорт аполитичен, - считает доцент Университета Торонто Саймон Дарнелл. - Спорт всегда был ареной, где различные деятели могли выражать свои политические взгляды. Но в интересах больших и влиятельных организаций изображать себя аполитичными, особенно когда они пытаются создать бренд, когда они пытаются завоевать наибольшую общественную поддержку. При этом им нужно избегать противоречий и скандалов. Но спорт тесно связан со всеми видами политических вопросов ».

Такие футбольные организации, такие как УЕФА или ФИФА, настаивают, что идеология не должна вмешиваться в "прекрасную игру". Однако заранее известно, что ещё до свистка судьи перед началом воскресного финала игроки сделают политический жест: англичане преклонят колено в знак солидарности с движением за права афроамериканцев «Чёрные жизни важны». Итальянцы сказали, что сделают на стадионе Уэмбли то же самое, если их попросят об этом соперники.

«Я считаю, что у атлетов всегда были политические точки зрения, обычно их распирает от идей. Но у них не всегда были удобные возможность это показывать, - продолжает сотрудник факультета «Спорт на благо развития и мира». - Бывает, что человек связан с какой-либо партий на протяжении всей своей спортивной карьеры. Я думаю, что мир становится лучше, когда атлеты перестают быть людьми, которые используют для достижения успеха только свое тело ».

По мере того, как спортсмены становятся искуснее, богаче и популярнее, им всё труднее оставаться в стороне от важных для общества вопросов.