Партия ГЕРБ предрекает фальсификации

Накануне досрочных парламентских выборов в Болгарии один из фаворитов гонки — партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) бывшего премьер-министра Бойко Борисова — утверждает, что машинное голосование может быть использовано в целях фальсификации итогов.

"Я поговорил с профессором, который объяснил мне, как эти машины могут быть настроены для обмана избирателей, потому что для их работы применяются сделанные за рубежом флеш-драйвы. И все эти машины даже не прошли сертификацию, может быть только две из них. Поэтому наш единственный шанс на победу — массовая поддержка избирателей на участках", — заявил председатель партии ГЕРБ Бойко Борисов.

В ходе избирательной кампании партия ГЕРБ представила себя жертвой госинститутов, а временные власти между тем делали многочисленные заявления о коррупции и неэффективности правления Бойко Борисова, в том числе об отмывании бюджетных средств и финансовой поддержке олигархов.

Томислав Дончев, вице-председатель партии ГЕРБ, говорит: "Я бы не стал называть это разоблачениями. Это обвинения, утверждения. Между двумя понятиями — огромная разница. И я уверен, что большинство этих так называемых разоблачений окажутся мыльными пузырями, которые лопнут сразу после выборов".

Основной соперник партии ГЕРБ — новое политическое образование "Есть такой народ". По данным последних соцопросов, обе эти партии могут набрать около 21 % голосов.