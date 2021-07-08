В Венгрии протестуют против закона о педофилии

Венгерские общественные организации устроили акцию протеста против вступившего в силу закона о борьбе с педофилией, который те назвали "гомофобным".

Символ акции — воздушный радужный шар в виде сердца.

Закон, внесенный правящей партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", изначально был направлен на усиление наказаний за жестокое обращение с детьми. Но последние изменения включали запрет на "демонстрацию или продвижение" гомосексуализма и изменение пола среди лиц моложе 18 лет, а также ограничения на половое воспитание в школах и СМИ и рекламный контент, который, как считается, был нацелен на несовершеннолетних.

Это гомофобный и трансфобный закон, который обвиняет ЛГБТ-сообщество в преступлениях против детей. Таким образом, преступление приравнивается к взаимной любви двух людей. Это неприемлемо Давид Виг директор Amnesty International в Венгрии

Большая часть Европарламента осудила принятие в Венгрии закона, который они сочли гомофобным.

Евродепутаты призвали начать против Будапешта дисциплинарную процедуру, предусмотренную статьей 7 Союзного договора. В частности, Венгрию могут временно лишить отдельных прав, в том числе права голоса ее представителя в Совете.

Вам не нужно молчать, вам не нужно бояться. Сегодня мы запустили петицию, призывающую омбудсмена направить текст закона в Конституционный суд для наложения вето. Любой желающий может подписать ее Андреа Штрака активистка Amnesty International в Венгрии

В то же время Еврокомиссия уже приостановила рассмотрение заявки правительства Венгрии на получение грантов от ЕС на сумму €7,2 млрд.

В свою очередь депутат Европарламента от правящей партии Венгрии "Фидес" назвал принятие закона внутренним делом и мерой, призванной защитить семьи и традиционные устои.

Золтан Шипошеди, Euronews:

— Количество преступлений на почве ненависти в Венгрии значительно увеличилось после ратификации нового закона. Нападению подверглись как минимум две гомосексуальные пары, а группа гомофобов составила список тех мероприятий Прайда, которым они планируют помешать ... но пока они никак не заявили о себе.