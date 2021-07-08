Убиты причастные к убийству президента Гаити

Правоохранительные органы Гаити ликвидировали четверых наемников, причастных к убийству президента страны Жовенеля Моиза, еще двое задержаны.

Ранее и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф сообщил, что часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански.

Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити".

Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.

Пришло время объединиться, чтобы выйти из этого кризиса, который длился слишком долго и за который расплачивается население Клод Жозеф и.о. премьер-министра Гаити

Накануне президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения неизвестных на его резиденцию.

Его жена Мартин была тяжело ранена. По некоторым данным, ее доставили в одну из больниц Флориды.

Несмотря на заверения властей Гаити о поддержании безопасности в стране, соседняя Доминиканская Республика из-за опасений наплыва нелегальных мигрантов в срочном порядке закрыла границу и усилила контроль прилегающих к ней районов.