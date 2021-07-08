ЮАР: экс-президент Джейкоб Зума сдался властям

Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума провёл первую ночь в тюрьме. Он прибыл в полицию добровольно за несколько минут до истечения предельного срока в среду. Конвой доставил политика в исправительное учреждение в его родной провинции Квазулу-Натал.

Зума начал отбывать 15-месячный срок заключения, к которому его приговорила за неуважение к суду. Он неоднократно игнорировал повестки для дачи показаний в рамках расследования коррупционных дел. Ранее бывший глава государства отказывался сдаваться властям.