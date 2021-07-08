Родственники умерших от ковида требуют от Италии 100 млн

В Риме начались слушания по иску, который властям предъявили несколько сотен человек, родственников умерших от коронавируса. Они обвиняют руководство страны и своего региона в несвоевременных и неадекватных мерах реакции на пандемию.

Консуэло Локати, адвокат:

"Возможно, впервые в Италии 520 человек набрались смелости собраться и обвинить власти — минздрав, совет министров, руководство Ломбардии, заставить их ответить за ошибки".

От властей истцы требуют 100 миллионов евро компенсации. Ответчики — премьер-министр Джузеппе Конте, глава итальянского минздрава и губернатор Ломбардии.

Именно Ломбардия стала первым в Европе крупным очагом коронавируса — несмотря на то, что Италия была первой европейской страной, прекратившей рейсы в Китай. Власти в конце февраля 20-го ввели карантин и принудительную изоляцию в нескольких крупных городах. Уже тогда появилась критика в адрес и властей, и врачей за чрезмерные и неадекватные меры по сдерживанию вируса.