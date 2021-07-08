37 генпрокуроров США против Google Alphabet Inc.

36 американских штатов и округ Колумбия - против холдинга Alphabet, владельца Google.

37 генеральных прокуроров США поддержали иск против Google Alphabet Inc., обвиняя компанию в нарушении антимонопольного законодательства магазином приложений Play Store для смартфонов на платформе Android.

Расследование по подозрению в нарушениях проводилась в США с сентября 2019 года. Истцы утверждают, что Google Store, на который приходится 90% загруженных приложений Android, устанавливает огромную маржу незаконными методами. Среди них контракты с производителями смартфонов и операторами связи, доплаты разработчикам за отказ от сотрудничества с магазинами-конкурентами и ограничительные контракты для разработчиков приложений, продающихся в Play Store. Есть данные и о секретных планах договориться с компанией Samsung , чтобы её магазин не конкурировал с Google Store.

Генпрокуроры требуют возместить ущерб пользователям, применить к компании санкции, прекратить выплаты создателям приложений за отказ от конкурентных площадок и обязать Alphabet содействовать продвижению конкурентов на протяжении 20 лет.

В Google утверждают, что в отличие от App Store, Play Store поддерживает конкуренцию и открыт для всех, и что судебный процесс направлен не на поддержку малых производителей приложений, а на продвижение небольшой группы крупных компаний.