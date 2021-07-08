Власти Франции хотят ввести обязательную вакцинацию для медиков
Обязательная вакцинация медработников - вводить или нет? Над этим вопросом раздумывают в правительстве Франции. В стране набрюдается рост заболеваемости коронавирусом. Примерно 40% новых случаев заражения приходится на штамм "Дельта".
Министр здравоохранения Оливье Веран провёл встречу с представителями 15 медицинских организаций. Участники высказались за императивные методы.
Решение - за президентом и Советом обороны и национальной безопасности. Оно будет принято в понедельник.
Охват вакцинацией лиц, оказывающих медицинские услуги, на сегодня во Франции относительно небольшой. Хотя бы одну дозу получили 63,5% сотрудников больниц и клиник и 55% работников домов престарелых. На общенациональном уровне этот показатель - 52%. Больше привитых - среди врачей и специалистов, занимающихся частной практикой - 78%.
Согласно последним опросам, Почти две трети французов - за обязательную вакцинацию медиков.
Но это довольно рискованный шаг для правительства.
Помочь его сделать может опыт соседей. Аналогичные меры в Италии, например, введены с апреля. Прививку обязаны сделать все сотрудники медицинских учреждений. Отказавшимся поручают задачи, не связанные с риском распространения вируса.
В Великобритании осенью тоже планируют ввести обязательную вакцинацию для медперсонала домов престарелых, если инициативу одобрит парламент.