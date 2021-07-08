Английские фанаты: "Футбол возвращается домой"

Лондон провел бессонную ночь: болельщики восторженно праздновали выход национальный сборной в финал в Чемпионата Европы - впервые в истории. Некоторые фанаты говорят о наступлении новой эры - ни больше ни меньше. "Это возвращение футбола домой, тут сомнений нет, - делится своими впечатлениями молодой мужчина. - Мы в финале, Англия в финале впервые за неважно сколько лет!"

На игру Англии и Дании на лондонский стадион "Уэмбли" пустили 60 тысяч болельщиков, из них - только 8 тысяч датчан, причем тех, кто уже находился в Великобритании.

"У нас за спиной - 25 лет страданий, с тех пор, как мы проиграли полуфинал Германии в 1996 году. Мне тогда было 9 лет. И вот потом - проигрыш за проигрышем, без конца. И вот мы в финале", - ликует еще один болельщик.

А в Копенгагене любители футбола не скрывали разочарования исходом матч, отдавая должное воле и упорству датской сборной.

"Это фантастическая команда, они играли очень хорошо. Так что в в игроках мы, конечно, не разочаровались. Хотелось бы, конечно, выйти в финал, но что уж... полуфинал - тоже здорово", - говорит болельщица.

В воскресенье Англия встретится с Италией, решающая схватка вновь состоится на стадионе "Уэмбли".