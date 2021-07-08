"Двухнедельник режисссеров": только лучшее

Канский фестиваль - это больше, чем официальная конкурсная программа: внимание зрителей и критики приковано к "Двхунедельнику режиссеров", независимому подразделению кинослёта. Старейший проект, стартовавший в 1969 году, привлекал и привлекает величайших режиссеров - от Копполы до Кена Лоуча, от Аньес Варда до Джима Джармуша

Паоло Моретти уже три года возглавляет "Двухнедельник". Он рассказал Euronews: "С момента своего рождения "Двухнедельник" стремился выделять своеобразные художественные концепции, которые порой нарушают устоявшиеся коды киноповествования. И мы стараемся сохранять верность этому принципу, этой изначальной миссии через актуальный отбор картин в каждый новый сезон. Мы также хотим, чтобы наша афиша дополняла основную конкурсную программу Каннского фестиваля".

Каждый год на открытии "Двухнедельника" режиссеры присуждают награду одному из собратьев по цеху. В этом году выбор пал на величайшего американского документалиста Фредерика Вайсмана, ему за вклад в кино вручена престижная "Золотая карета".

Последний фильм Вайсмана "Монровия, Индиана" - это погружение в сердце Среднего Запада без привычных фильтров, поэзия будничной одноэтажной Америки. Работа лежит на стыке кинематографа и социологии, отмечают критики. Режиссер признался, как высоко ценит награду.

"Я работаю в изоляции, мало общаюсь с миром кино. И мне очень приятно, что мою работу признают люди, которые разбираются в том, что я делаю, - отметил Вайсман. - Это стало сюрпризом, награда - огромная честь для меня, признание моих заслуг за полвека, я очень горд".

Режиссера наградили на церемонии открытия "Двухнедельника" под бурные аплодисменты. А в качестве фильма открытия на слет выбрали "Уистреам" Эммануэля Каррера с Жюльет Бинош в главной роли. Актриса не смогла приехать на фестиваль и прислала всем участникам "Двухнедельника" теплое послание.

В картине Бинош играет писательницу, которая выдает себя за уборщицу, чтобы лучше понять окружающий ее мир. Всего на "Двухнедельнике режиссеров" покажут 24 фильма.