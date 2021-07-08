Избегать отдыха в Испании и Португалии

Франция призывает своих граждан избегать поездок в Португалию и Испанию из-за опасений по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом штамма Delta. Париж заявил, что не исключает введения ограничений на поездки в обе страны Пиринейского полуострова.

В Португалии с 10-миллионным населением ежедневно регистрируется более 2 тысяч случаев заболевания. За месяц эта цифра увеличилась в четыре раза. Власти ужесточили ограничительные меры в 45 городах, включая Лиссабон и Порту. В эти меры входит ограничение на поездки в выходные дни, комендантский час с 23:00 до 05:00, а бары и рестораны мгут работать лишь до 22:30.

"Тех, кто еще не забронировал свой отдых, мы призывааем избегать Испании и Португалии в своих планах. Это совет и рекомендация, на которой я настаиваю из предосторожности: лучше остаться во Франции или уехать в другие страны. Но здесь у нас особенно тревожная ситуация, особенно в Португалии, хотя она, к счастью, и принимает меры", - сказал госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

Реакция Парижа идёт вразрез с недавним решением Германии ослабить ограничения для путешественников, прибывающих на ее территорию из Португалии. Различные подходы подчеркивают сохраняющиеся несоответствия в поездках между странами-членами ЕС, несмотря на выпуск туристического ковид-паспорта.